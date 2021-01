OL : Ricardo Horta, la cible post-Depay de Juninho ?

Dans : OL.

Sauf improbable retournement de situation, Memphis Depay ne quittera pas Lyon au mercato d'hiver. Mais l'OL aurait déjà trouvé son remplaçant pour cette semaine ou l'été prochain.

Juninho le sait bien, il ne faut jamais avoir un coup de retard au moment d’aborder le marché des transferts. Et le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais l’a démontré récemment, l’OL recrutant Islam Slimani au moment même où l’Atlético Madrid s’offrait Moussa Dembélé, l’attaquant français ayant fait part aux dirigeants lyonnais de son désir de partir. On en est là du mercato à une semaine de la fin de cette période hivernale, et à priori Rudi Garcia ne devrait pas voir partir de joueurs majeurs dans les prochains jours. Seul dossier capable de tout changer, celui de Memphis Depay, qui sera libre en juin et que Lyon pourrait être tenté de vendre. Mais du côté du FC Barcelone les candidats au poste de président se sont entendus avec l’actuel patron du Barça pour ne pas recruter durant ce mois de janvier. Les chances de voir l’attaquant néerlandais de Lyon partir pour le club catalan sont donc proches de zéro.

Cependant, Memphis Depay n’ayant pas prolongé, s’il ne part pas cet hiver, il partira l’été prochain, et l’Olympique Lyonnais doit forcément se pencher sur ce dossier. Selon Simone Rovera, spécialiste mercato de la chaîne Téléfoot, Juninho a déjà une petite idée pour remplacer le joueur néerlandais. Et c’est au Portugal que le directeur sportif de l’OL aurait déniché le candidat idéal en la personne de Ricardo Horta, l’attaquant international portugais de 26 ans qui évolue à Braga. « Si départ en janvier de Depay (très compliqué quand même) l’OL étudie la piste Ricardo Horta (Braga). Le joueur plait bcp aux dirigeants de l’OL, mais opération pas simple: Braga demande 12 millions d’euros mais pourrait accepter prêt avec option d’achat. Piste ouverte aussi pour l’été », affirme le journaliste de Téléfoot.