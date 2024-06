L'OL double l'OM dans le dossier Yankuba Minteh ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Annoncé samedi sur les tablettes de Roberto de Zerbi afin de venir renforcer l'Olympique de Marseille, Yankuba Minteh est désormais une des cibles prioritaires de l'OL. John Textor veut doubler Frank McCourt dans cette piste offensive.

Visiblement, les recruteurs de l'OL et de l'OM ont souvent des idées similaires au mercato, et pas seulement depuis que Lyon a fait venir une partie du staff de Marseille. Il y a 24 heures, la presse italienne annonçait que le futur entraîneur marseillais souhaitait que Pablo Longoria fasse venir Yankuba Minteh, l'ailier international gambien de 19 ans prêté par Everton au Feyenoord. Mais ce dimanche, Hugo Guillemet, toujours très bien informé par les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, révèle que le club de John Textor a décidé de se mettre en action dans le même dossier. « L'ailier gambien Yankuba Minteh est en effet en contacts sérieux avec les dirigeants lyonnais, qui ont fait une offre à leurs homologues de Newcastle. Le joueur de 19 ans sort d'une très bonne saison de prêt au Feyenoord (11 buts et 6 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues), aux Pays-Bas. Everton et Brighton sont également très chauds sur ce dossier », précise notre confrère, qui ne cite pas de prix pour ce transfert.

L'OL et l'OM en duel pour cet ailier de 19 ans

Cependant, de son côté, Sky Sports Italia parlait d'une somme de 30 millions d'euros attendue par Newcastle pour céder définitivement Yankuba Minteh, lequel a encore 4 ans de contrat avec les Magpies. Arrivé dans le nord de l'Angleterre en 2023 en provenance d'Odense pour 8 millions d'euros, l'ailier gambien sort d'une grosse saison aux Pays-Bas, et forcément son prix a subi une grosse hausse. A voir si l'Olympique Lyonnais fera une offre à ce niveau, John Textor n'ayant pas fait que des gros investissements judicieux l'été dernier en allant chercher des jeunes prospects. De son côté, l'OM ne montera pas à 30 millions d'euros, ce qui laisse la place à l'OL pour éventuellement doubler son concurrent habituel sur le marché des transferts.