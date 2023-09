OL ‍: Laurent Blanc viré, Textor l'a fait pour Aulas

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La décision de l’Olympique Lyonnais de limoger Laurent Blanc après seulement quatre matchs n’est pas uniquement liée à des résultats sportifs décevants.

Trois phrases. Voilà comment l’OL, habitué aux communiqués à rallonge par le passé, aux explications de texte et aux réponses aux diatribes, a mis un terme au contrat de Laurent Blanc de manière officielle. Le champion du monde 1998 a été remercié sans surprise, tant le club rhodanien cherche un nouvel entraineur depuis désormais une semaine. Le terrain est donc désormais prêt pour Gennaro Gattuso, qui a été choisi par John Textor, même s’il sera impossible de mentir à l’Italien, ce n’était pas le choix numéro 1, ni même le numéro 2, à la base.

🔴🔵 L’Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour.



Lire le communiqué du club ⬇ — Olympique Lyonnais (@OL) September 11, 2023

Mais après quatre journées, la volonté du propriétaire américain de donner un coup de pied dans la fourmilière était plus que palpable, et la défaite face au PSG (1-4) a sonné le glas de la courte ère Laurent Blanc. Et c’est aussi un peu plus la fin de l’ère Jean-Michel Aulas au passage. L’ancien président avait nommé le technicien français pour remplacer Peter Bosz à l’automne dernier, avec une certaine réussite sur le plan du redressement des résultats. Pour John Textor, qui a placé dès son arrivée sa confiance en Laurent Blanc, ce dernier restait néanmoins un homme de JMA.

Laurent Blanc trop passif pour Textor ?

Cela ne pouvait donc plus trop durer pour John Textor, qui selon Le Progrès avait aussi envie d’asseoir son pouvoir en indiquant la sortie à Laurent Blanc. « Plus que jamais John Textor affiche son autorité en lâchant celui qui avait été nommé par Jean-Michel Aulas. Le très mauvais départ en L1 a donné l’occasion à la direction de l’OL de valider cette décision qui mûrissait. La décision de se séparer de ce coach, décrit trop cool, trop passif, aura-t-elle un effet ? Sur l’autel de l’impatience, John Textor affiche son autorité pour répondre à l’inattendue et humiliante dernière place de l’OL », a souligné le quotidien régional, pour qui l’Américain se débat afin de remettre le club rhodanien à son goût, et que cela passe forcément par des décisions spectaculaires.