OL : Pro-Genesio, Dugarry dévoile les fautifs à Lyon et ça pique

Dans : OL, Ligue 1.

Vendredi soir contre Nîmes, l’Olympique Lyonnais a encore éprouvé des difficultés à domicile. Il n’en fallait pas plus pour que les anti-Genesio ressortent du bois et critiquent durement le jeu lyonnais, et par effet domino leur entraîneur. Un comportement qui a le don d’agacer Christophe Dugarry, lequel a toujours défendu le coach de l’OL depuis le début de la saison. Et il a remis ça, refusant d’admettre que Bruno Genesio était l’unique responsable des maux de l'équipe.

« Genesio a des responsabilités c'est évident. Mais à Lyon, les joueurs marchent ! Les joueurs, dans cette équipe, marchent en permanence, ce n'est pas possible... Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe… Ce sont des mecs qui sont également censés intervenir pour bouger les troupes quand ça ne va pas, non ? Genesio à chaque fois qu’il fait un truc, on trouve toujours quelque chose à redire. Genesio a une responsabilité dans les performances des joueurs je vous l’accorde, mais je refuse d’entendre que c’est l’unique coupable » a confié l’animateur de Team Duga sur RMC, pour qui les joueurs sont également responsables des performances irrégulières de l’OL en championnat. Espérons pour le club rhodanien et ses supporters que face à Hoffenheim en Ligue des Champions, tout le monde soit au niveau : joueurs et staff.