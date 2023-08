OL ‍: Laurent Blanc propose de « ‍changer d’entraîneur ‍»

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après la lourde défaite de l'Olympique Lyonnais à domicile contre Montpellier, après un scénario catastrophe, Laurent Blanc était visiblement touché. L'entraîneur de l'OL n'a pas jeté l'éponge, mais pas loin.

Laurent Blanc a vécu une sale soirée pour la première sortie de son équipe au Groupama Stadium, et quelques mois après la spectaculaire victoire (5-4) contre Montpellier, l’Olympique Lyonnais a sombré face à cette même formation héraultaise. De plus, l’OL devra se passer d’Alexandre Lacazette contre Nice et probablement le PSG, le buteur rhodanien ayant vu rouge. Interrogé au micro de Prime Vidéo, l’entraîneur de Lyon est apparu très marqué, et sur un ton ironique, Laurent Blanc n’a pas masqué sa consternation.

Laurent Blanc a une idée pour Lyon

🤨 "Il faut changer d'entraineur."



Le sarcasme ou juste de la sincérité de la part du coach de l'@OL❓#OLMHSC pic.twitter.com/x2s7dBbBwu — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 19, 2023

« Ce que j’attends du mercato ? Le mercato ce n’est pas le 31 août qu’on y pense, on a deux mois et demi pour le faire. Mai je ne veux pas parler de cela, je veux parler de mon équipe. Ce que je changerai ? Il faut changer d’entraîneur. Changer Laurent Blanc ? Pourquoi pas ? Non je ne ne veux pas partir, mais puisque vous me demandez ce qu’il faut faire, je vous dis qu’il faut peut-être changer d’entraîneur (sourire) J’ai un effectif de qualité, mais si mon effectif est de qualité ce soir, celui de Montpellier est de très très haute qualité », a lancé un Laurent Blanc qui risque de vivre quelques jours compliqués, John Textor n'étant pas du genre à tergiverser. Surtout après ce genre de déclaration.