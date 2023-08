L'OL étrillé par Montpellier, c'est déjà la crise ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 2e journée

Groupama Stadium

OL-Montpellier 1-4

Buts : Lacazette (69e) pour l’OL ; Nordin (20e), Al-Tamari (39e, 66e), Adams (89e) pour Montpellier

Exclusion : Lacazette (80e) pour l’OL

Deuxième défaite en deux matchs pour l'OL en Ligue 1. Les Gones ont été dominés dans les grandes largeurs par Monptellier 1-3. Laurent Blanc semble plus que jamais menacé.

Un premier match à domicile cauchemardesque pour l'OL. Sous la chaleur étouffante du Rhône, les Lyonnais ont surtout été assommés par Montpellier. Le MHSC était bien plus dangereux que l'OL en première période. A la possession stérile lyonnaise, les Montpelliérains opposaient leurs contres express. C'est finalement un coup du sort qui leur donnait l'avantage. Riou ratait une relance et offrait une passe décisive à Nordin. Derrière, Adams reprenait parfaitement de volée un coup-franc de Savanier mais son but était refusé pour une épaule hors-jeu (29e). Ce n'était que partie remise pour Montpellier avec un but en solo magnifique de Al-Tamari qui justifiait son surnom de « Messi jordanien » avec un petit pont sur Caleta-Car avant son but.

Fin du match au @GroupamaStadium 🔚



Prochaine rencontre pour nos Gones sur la pelouse de Nice, le dimanche 27 août 🔴🔵



1-4 #OLMHSC pic.twitter.com/0qimO1Sask — Olympique Lyonnais (@OL) August 19, 2023

Après le repos, l'OL tentait de réagir avec panache tout en contenant le remuant Al-Tamari. Lacazette tirait un bon coup-franc, repoussé par Lecomte (65e). Dans la continuité de l'action, le portier héraultais trouvait Al Tamari dans la profondeur, lequel trompait facilement Riou. Très décevant ce soir, Lacazette s'offrait un but d'attaquant avec une frappe en pivot. Mais, frustré par la soirée lyonnaise, le capitaine de l'OL donnait un vilain coup de pied à Savanier et récoltait un carton rouge direct. Pour conclure cette triste soirée, Adams venait effacer Riou pour planter le 4-1. Lourd revers pour l'OL et début de saison catastrophique avec deux défaites. Les prochains jours risquent d'être chauds d'autant que Nice puis le PSG se présenteront ensuite.