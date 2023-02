OL : Laurent Blanc envoie un message limpide à El Arouch

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, l'OL reçoit Grenoble en quarts de finale de la Coupe de France au Groupama Stadium. Pour cette rencontre ô combien importante dans la saison des Gones, Laurent Blanc devra faire sans de nombreux éléments.

L'OL n'a sans doute plus grand-chose à jouer en Ligue 1, à moins d'une énorme remontée. Mais la concurrence avance à un rythme soutenu et les Gones sont encore bien friables. Tout n'est pas perdu pour les hommes de Laurent Blanc pour tenter de rafler une place européenne. En effet, l'OL est encore en course en Coupe de France. Ce mardi soir au Groupama Stadium, les Rhodaniens seront aux prises avec Grenoble, qui évolue en Ligue 2. Une chance pour un Olympique Lyonnais qui avance dans le flou. Surtout que face aux Isérois, les Gones devront faire sans Thiago Mendes, Corentin Tolisso et Houssem Aouar. De quoi donner pas mal de temps de jeu à Maxence Caqueret ou encore Johann Lepenant. Concernant le jeune Gone Mohamed El Arouch, la donne est plus compliquée...

El Arouch titulaire, Laurent Blanc dit non

Présent en conférence de presse ce lundi, Laurent Blanc n'a pas fait dans la langue de bois au moment de parler du jeune milieu de 18 ans, que les fans aimeraient plus voir jouer. « Il a montré du mouvement, c'est un bon jeune joueur de football mais ça ne suffit pas. Vous devez le comprendre. Le niveau Ligue 1 est très différent de ce qu'on peut avoir en réserve. C'est une étape à passer. C’est bien d’être un bon et un beau joueur, c’est une qualité importante pour moi. Sentir le jeu, c’est bien mais après il y a le domaine physique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur l’impact, on est arrivé à des niveaux incroyables donc c’est dur pour des joueurs de petites tailles. Il faut qu’ils développent autre chose », a notamment prévenu l'entraînement de l'OL, qui ne veut pas précipiter les choses concernant El Arouch. En tout cas, le message envoyé est clair. Reste à savoir si le jeune Lyonnais répondra présent quand l'OL fera appel à lui.