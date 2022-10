OL : Laurent Blanc déjà attaqué, c'est violent !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Laurent Blanc a effectué dimanche ses grands débuts à la tête de l’Olympique Lyonnais avec une défaite frustrante à Rennes (3-2).

Pour sa première sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc espérait sans doute mieux. L’ancien entraîneur du PSG n’a toutefois pas été gâté par le calendrier avec d’entrée de jeu un déplacement périlleux sur la pelouse de Rennes. En Bretagne, son équipe a marqué en premier avec Alexandre Lacazette puis est revenu à 2-2, encore grâce à son exemplaire capitaine. Mais dans les dix dernières minutes, l’OL a craqué et est revenu bredouille de Rennes. Un scénario frustrant pour les Gones et pour Laurent Blanc, dont la patte a néanmoins été visible dès le premier match avec la mise en place d’un 3-5-2 et le retour dans l’équipe de certains blacklistés de l’époque Peter Bosz dont Houssem Aouar et Jérôme Boateng. Cela n’empêche pas certains consultants de douter de la réussite de l’ex-sélectionneur des Bleus à Lyon.

Laurent Blanc fait des sceptiques à l'OL

C’est le cas de Florent Gautreau, qui a émis de gros doutes à l’égard de Laurent Blanc sur l’antenne de RMC. « Laurent Blanc à l’OL, je ne sens pas bien l’affaire. Pourquoi ? Déjà car je ne sens pas bien l’affaire avec un Laurent Blanc un peu déphasé après six ans sans banc. Je le trouve totalement déconnecté car Blanc n’est pas l’entraîneur qui regarde des centaines de matchs pendant qu’il n’est pas en poste. Je juge Blanc sur pièce et je ne suis pas très optimiste, j’ai l’impression que lorsqu’il veut mettre son Aouar en 10, c’est le foot d’avant. Le problème ce n’est pas que Blanc c’est aussi qui fait l’effectif et ce qu’on lui met à disposition. Que ce soit Bosz, Blanc ou un autre, si l’OL continue de faire comme ça, cela ne marchera pas. Bosz j’y croyais mais finalement, ça ne peut pas marcher car il avait écarté les mecs qu’il fallait mais tu as toujours Boateng qui te fout la merde dans le vestiaire, Aouar qui traine sa misère à l’entraînement… » a analysé le journaliste de l’After Foot, pour qui Laurent Blanc n’offre pas toutes les garanties de réussite à Lyon, bien au contraire selon lui. A l’ex-entraîneur de Bordeaux et du PSG de prouver le contraire aux sceptiques.