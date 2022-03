OL : Laurent Blanc à Lyon, encore un mirage ?

Dans : OL.

En cas de départ de Peter Bosz à la fin de la saison, l’OL serait toujours intéressé par Laurent Blanc. Mais l’ancien entraîneur du PSG a d’autres pistes…

Selon les informations dévoilées par Foot Mercato, trois entraîneurs plaisent à l’Olympique Lyonnais afin de compenser un éventuel départ de Peter Bosz à la fin de la saison. La première piste mène à Julien Stéphan, lequel réalise un travail extraordinaire à Strasbourg. La seconde est celle de Niko Kovac, limogé à la surprise générale par l’AS Monaco en cours de saison. Enfin, la troisième piste de l’OL n’a surpris personne puisqu’il s’agit de celle menant à Laurent Blanc, qui était déjà dans la short-list de l’Olympique Lyonnais au moment de la nomination de Rudi Garcia en remplacement de Sylvinho. L’ancien entraîneur du PSG avait même passé des entretiens avec Juninho et avec d’autres dirigeants rhodaniens, sans pour autant être retenu.

Lyon doublé par Galatasaray pour Blanc ?

🇹🇷 Laurent Blanc intéresse Galatasaray, actuel 15ème du championnat turc.



La piste Laurent Blanc revient sur le devant de la scène à l’OL en attendant de connaître le sort qui sera réservé à Peter Bosz et qui dépend sans doute grandement des résultats lyonnais en Europa League d’ici la fin de la saison. Laurent Blanc pourrait néanmoins ne pas être disponible pour Lyon en cas de proposition estivale. Et pour cause, le média turc Fotomac dévoile que l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux et du Paris Saint-Germain est une priorité de Galatasaray, actuel 15e du championnat turc. Un autre entraîneur parfois associé à l’Olympique Lyonnais est par ailleurs ciblé par le club stambouliote en la personne de Lucien Favre, sans club depuis son licenciement du Borussia Dortmund. Autant dire que Galatasaray pourrait faire des jaloux à l’OL dans les semaines à venir dans le cas où le club turc parviendrait à convaincre l’un de ces deux entraîneurs. Un constat d’autant plus vrai que Laurent Blanc a une très belle cote à Lyon, où la majorité des supporters n'a pas compris qu’il ne soit pas choisi face à Rudi Garcia il y a deux ans…