OL : Laurent Blanc à Lyon, ça ne colle pas pour deux raisons

Dans : OL, Ligue 1.

En quête d’un entraineur pour succéder à Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas apprécie le profil de Laurent Blanc.

L’ancien coach du Paris Saint-Germain a un palmarès bien garni et une belle expérience en France, il est un ancien joueur de haut niveau et il possède l’image d’un technicien posé qui fait pratiquer un beau football à ses équipes. Il a en plus de cela l’avantage d’être libre et d’être désireux de reprendre du service après près de trois ans de pause. En dépit de ce CV quasiment parfait, cela coince en interne concernant sa nomination. Deux problèmes se posent à son sujet selon RMC.

Tout d’abord, ses méthodes n’auraient pas les faveurs de la direction technique, mais surtout, la volonté de Laurent Blanc de venir avec Franck Passi dérangerait de nombreux membres du club. L’adjoint qui a notamment été en place à Marseille, Lille ou Monaco serait clairement un frein à l’arrivée du champion du monde 1998. Reste à savoir si les négociations pourront permettre de passer outre ces désaccords, ou si chacun restera campé fermement sur ses positions. En tout cas, si Laurent Blanc est souvent considéré comme le favori logique pour le poste d’entraineur, toutes les pistes sont encore ouvertes pour un Jean-Michel Aulas qui cherche à être le plus discret possible dans ce dossier.