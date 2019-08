OL : Laure Boulleau est déjà fan du trio magique de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Vendredi soir en ouverture du championnat de France de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’a rencontré aucune difficulté pour battre un Monaco rapidement réduit à dix. Clairement, les hommes de Sylvinho étaient bien supérieurs notamment au milieu de terrain, où le trio Aouar-Tousart-Thiago Mendes n’a rien laissé aux joueurs de Leonardo Jardim. Pour Laure Boulleau, il est évident que Sylvinho va s’appuyer sur les trois milieux précédemment cités pour faire de l’OL un rouleau compresseur et une équipe dominatrice dans ce secteur de jeu.

« Au milieu de terrain, j’ai adoré la complémentarité des profils. On connaît bien Tousart le récupérateur, Aouar le créateur et puis cette année il y a l’arrivée de Thiago Mendes que l’on a beaucoup aimé la saison dernière avec Lille. Il s’est très vite intégré à Lyon et face à Monaco il a été très disponible, très bon, il a joué simple en servant excessivement bien ses partenaires. Avec ces complémentarités-là, on peut avoir de très belles choses au milieu de terrain à Lyon » a expliqué la consultante de Canal Plus, déjà fan de l’animation lyonnaise et du système en 4-3-3 de Sylvinho dans la capitale des Gaules.