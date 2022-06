OL : Lacazette revient à Lyon, ils le confirment !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais libre depuis l'officialisation de son départ d'Arsenal, Alexandre Lacazette va bien s'engager avec l'Olympique Lyonnais. Il n'y a aucun doute concernant sa signature à l'OL où l'on doit bosser sur l'annonce de cet événement.

C’est le secret le moins bien gardé du côté de Lyon, cinq ans après avoir pris l’avion vers Arsenal, où il s’était engagé moyennant un transfert qui avait rapporté 53 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette va remettre le maillot des Gones. Dans cette opération, la seule chose officielle est l’annonce faite par l’attaquant de son départ libre des Gunners, Alexandre Lacazette ayant remercié le club londonien et ses supporters pour ces cinq saisons durant lesquelles il a connu des hauts, mais aussi des bas. Et même s’il est âgé de 31 ans et sort d’une année pas toujours excellente, le buteur français attire pas mal de clubs européens, lesquels savent qu'il pèse encore quelques buts par saison. Mais sa décision est prise, Lacazette va revenir à Lyon afin d’apporter un supplément de ce fameux ADN promis par Jean-Michel Aulas après le naufrage qu’a été la saison 2021-2021 de l’OL version Peter Bosz. A ceux qui auraient encore des doutes sur la réalité, Le Progrès lève ces ultimes angoisses.

Lacazette revient à l'OL, chaud le mercato !

Once a gunner, Always a Gunner.❤️♣️ pic.twitter.com/RouDBIiGVy — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) June 3, 2022

Dans les colonnes du quotidien régional, Jean-François Gomez est en effet certain à 100% du retour d’Alexandre Lacazette, et a eu des confidences dans ce sens. « Le doute subsistera encore jusqu’à l’officialisation par le club, à laquelle tous les supporters sont désormais suspendus. Mais Alexandre Lacazette, libre de contrat après son ultime saison à Arsenal, a bien décidé de revenir à l’OL pour terminer une histoire commencée au début des années 2000, une information confirmée par quelques-uns de ses proches », explique le journaliste lyonnais qui a donc des informations de première main dans ce dossier Lacazette. Il reste désormais au service communication de l'Olympique Lyonnais de mettre en scène l'annonce de ce retour du buteur vedette, Jean-Michel Aulas étant probablement à la manoeuvre, car c'est une évidence, le patron de l'OL a mis son poids dans la balance et tient à faire un mercato à la hauteur des espoirs. En signant Alexandra Lacazette, il frapperait un premier grand coup.