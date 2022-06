En route pour l’OL, Lacazette quitte officiellement Arsenal

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Non conservé à la fin de son contrat, Alexandre Lacazette quitte officiellement Arsenal. Le club londonien et l’attaquant ont confirmé leur séparation ce vendredi. Ainsi, le Français pourra bientôt annoncer son probable retour à l’Olympique Lyonnais.

Sans surprise, Alexandre Lacazette ne prolongera pas l’aventure à Arsenal. Le manager Mikel Arteta a finalement décidé de ne pas conserver l’attaquant en fin de contrat. Ce vendredi, les Gunners n’ont donc surpris personne en annonçant le départ du Français, qui a tenu à saluer le club anglais. « Il y a cinq ans, mon rêve est devenu réalité... Signer à Arsenal, a écrit Alexandre Lacazette sur Instagram. Cela a été un honneur de porter ce maillot, de faire partie de cette famille. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

« J'ai gagné des trophées, j'ai rencontré de belles personnes et je suis encore plus amoureux de ce club, a-t-il poursuivi. Bonne chance pour l'avenir du club et des supporters, cela a été un plaisir. Gunner un jour, Gunner pour toujours. » Mais l’autre équipe à laquelle l’avant-centre reste attaché, c’est évidemment l’Olympique Lyonnais qu’il devrait bientôt retrouver. Rappelons que l’international tricolore s’est entendu avec le club rhodanien pour revenir cet été. Une excellente nouvelle pour son futur coéquipier Castello Lukeba.

Les jeunes Gones emballés

« C'est une très bonne chose pour le club, a réagi le défenseur central actuellement avec l’équipe de France Espoirs. Depuis qu'il est parti, il a pris en expérience. Il va nous aider à faire une bonne saison et se rapprocher de nos objectifs, et ne pas réitérer une année comme on vient de passer. » Sa signature imminente est aussi bien accueillie par Malo Gusto, « surtout qu'on a besoin de relever la tête après notre exercice un peu décevant. Donc ça ne peut que être bénéfique pour nous », s’est réjoui le latéral droit, impatient d’accueillir Alexandre Lacazette, encore considéré comme un buteur de haut niveau.