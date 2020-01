OL : Un mercato de feu cet hiver, Lyon peut oublier

Dans : OL.

Il y a encore quelques semaines, l’Olympique Lyonnais était très ambitieux dans l’optique du mercato hivernal en pistant notamment des joueurs comme Giroud, Gameiro, Lemar ou Rabiot.

Néanmoins, les jours passent et l’on ne voit rien venir du côté des supporters rhodaniens, qui attendent toujours la première recrue du mercato hivernal. En attaque, Karl Toko-Ekambi est désormais pisté mais ce dossier est onéreux, Villarreal réclamant 20 ME. Et si le club est en bonne santé financière, il ne faut pas s’attendre à ce que Lyon jette l’argent par les fenêtres cet hiver selon Sidney Govou, qui a rappelé sur Canal Plus que l’actuel 12e de Ligue 1 ne ferait pas de folie démesurée lors du mercato hivernal.

« À un moment donné, il y a aussi le côté économique qui fait la différence sur le mercato. Est-ce que Lyon a vraiment l’argent pour recruter des joueurs de haut niveau ? J’ai des doutes. Ils sont capables de faire un effort financier sur un joueur offensif, jeune, pour espérer le revendre derrière. Mais aujourd’hui, si Lyon veut avoir des joueurs de qualité au milieu de terrain ou en attaque, il faut au moins débourser 30 millions d’euros au minimum… Et je ne suis pas sûr que l’OL puisse faire ce genre d’investissement-là. Pastore ? Le joueur plaît beaucoup au staff lyonnais, mais il se blesse souvent. Lyon a besoin de certitude. L’OL doit recruter un joueur capable de jouer et d’apporter quelque chose à l’équipe tout de suite » a indiqué Sidney Govou, visiblement bien informé sur la situation de son ancien club et pour qui les fans de l’OL peuvent d’ores et déjà oublier l’idée d’un mercato de gala.