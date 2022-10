OL : Lacazette gifle Peter Bosz en public

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'attaquant vedette de l'Olympique Lyonnais n'a pas mâché ses mots après le nul concédé par son équipe contre Toulouse. Alexandre Lacazette n'est pas loin de demander la tête de Peter Bosz.

Contrairement à la semaine passée, où il avait vivement réagi à la défaite de l’OL à Lens, Jean-Michel Aulas est resté muet sur les réseaux sociaux depuis vendredi 23 heures. Apparu le regard noir sur des images diffusées par Prime Vidéo, celui qui est encore pour deux semaines, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais sait que l’heure est grave, l’OL regardant désormais plus vers le bas du classement de Ligue 1 que vers le podium. Et si JMA n’a pas dégainé, c’est un joueur qui compte qui l’a fait pour lui. Car dans la foulée du triste match nul contre le TFC, Alexandre Lacazette est monté au créneau, et c’est peu dire que l’ancien joueur d’Arsenal n’a pas mâché ses mots lorsqu’un micro s’est tendu vers lui. Pour l’attaquant de 31 ans, la gestion de l’équipe par Peter Bosz est totalement incompréhensible. Et s’il n’a pas dit clairement qu’il voulait que l’entraîneur néerlandais soit viré, ce n’était pas loin.

L'OL et Peter Bosz, c'est bientôt fini

Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est lorsque Peter Bosz a décidé de faire sortir Moussa Dembélé et de le remplacer par Jeff Reine-Adélaïde alors qu’il reste encore 20 minutes de jeu. Un choix qui a visiblement sidéré et consterné Alexandre Lacazette, lequel n’a pas hésité à le faire savoir. « Je suis un peu surpris par la sortie de Dembélé car en tant qu'attaquant dès qu'on a besoin de marquer, c'est toujours embêtant de sortir du terrain. Je pense qu'on était bien avec Moussa devant. Mais après le coach a fait ses choix, il avait ses raisons. On est obligés entre guillemets de respecter ses choix. Mais moi qui suis un attaquant de base, je ne comprends pas toujours quand un avant-centre sort alors qu'on est obligés de marquer », a fait remarquer le capitaine de l’Olympique Lyonnais, qui a cependant été encore un peu plus loin.

🎙 La réponse d’Alexandre Lacazette sur l’avenir de Peter Bosz.



- @ThibaultLeRol : "Vous voulez qu’il reste le coach de l’OL ?"

- @LacazetteAlex : "Moi je veux gagner des matchs !"#OLTFC #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/Cr1iWktume — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 7, 2022

En effet, lorsque le journaliste de Prime Vidéo l’a interrogé sur l’avenir de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais, la réponse de l’attaquant de l’OL a jeté un grand froid. « Moi je veux gagner des matches, donc après ce n'est pas à moi de décider s'il reste ou non, c'est au président, au directeur sportif, au board de décider. Moi je suis là pour jouer, si on me met sur le terrain je me donne à fond pour les couleurs et pour le club, je veux juste gagner des matches », a lancé un Alexandre Lacazette, pas vraiment décidé à apporter son soutien à un entraîneur dont le départ semble désormais inéluctable, que ce soit avant le match à Rennes le week-end prochain, ou pendant la pause du Mondial. Jean-Michel Aulas et probablement John Textor sont les seuls à avoir la réponse, pour l'instant.