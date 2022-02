OL : Lacazette de retour, Lyon persiste et signe !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lors de la présentation de Faivre et de Ndombele à la presse, les dirigeants de l’OL ont évoqué un potentiel retour d’Alexandre Lacazette.

Jean-Michel Aulas a promis en personne aux supporters de l’Olympique Lyonnais que le club rhodanien ferait tout ce qui est en son pouvoir pour faire revenir Alexandre Lacazette l’été prochain. L’opportunité de faire revenir l’homme aux 129 buts sous les couleurs de l’OL est d’autant plus belle que Lacazette sera en fin de contrat avec Arsenal au mois de juin prochain. Financièrement, le club rhodanien devra consentir un énorme effort financier s’il veut convaincre Alexandre Lacazette de revenir. Et c’est précisément car le natif de Lyon a un salaire colossal en Premier League qu’une partie des supporters de l’OL a du mal à croire à un possible retour de « Laca » dans le Rhône. Interrogé par Olympique & Lyonnais, le patron de la cellule de recrutement Bruno Cheyrou a néanmoins confirmé que les Gones allaient tenter le coup à fond.

Cheyrou confirme l'intérêt de l'OL pour Lacazette

« Quand le mercato du mois de janvier a débuté on a évoqué Tanguy Ndombele et au début je me disais que c’était impossible, que jamais il allait revenir. Mais petit à petit, devant sa volonté de revenir, on a réussi à le faire revenir. Je ne vous dis pas que l’on va réussir à faire revenir Lacazette mais il faut que l’on essaie. Sans vendre de rêve à qui que ce soit, on essaiera d’être le plus ambitieux possible dans les joueurs que l’on voudra recruter. J’ai eu la chance de suivre pour BeInSports la campagne européenne de l’OL il y a trois ou quatre ans. Tolisso et Lacazette ils étaient largement au-dessus. Et si Lacazette pouvait revenir avec l’expérience acquise en Angleterre… Qui serait contre le retour de Lacazette ? » a lancé Bruno Cheyrou, confirmant que l’Olympique Lyonnais travaillait d’arrachepied sur le retour d’Alexandre Lacazette dans l’optique de l’été prochain. L’OL est également intéressé par Corentin Tolisso, en fin de contrat avec le Bayern Munich à la fin de la saison. Des ambitions XXL qu’il sera possible de concrétiser uniquement en cas de qualification en coupe d’Europe la saison prochaine…