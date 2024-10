OL ‍: Lacazette attaqué, « ‍c’est l’année de trop ‍»

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Flamboyant depuis son retour à l’OL en 2022, Alexandre Lacazette est beaucoup plus à la peine cette saison. A tel point que chez les observateurs, on se demande si le capitaine lyonnais est encore au niveau.

Sélectionné par Thierry Henry pour disputer les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France cet été, Alexandre Lacazette n’a pas bénéficié d’une véritable préparation et il est sans doute en train de le payer. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais vit un début de saison compliqué, avec un seul but en Ligue 1 et l’impression de ne plus avancer sur le terrain. Même quand autour de lui, tout s’articule parfaitement comme lors de certains matchs aux côtés de Cherki et de Fofana, le buteur lyonnais de 33 ans est à la peine. Sur le banc contre Auxerre, Lacazette a vu Mikautadze inscrire ses deux premiers buts dans la capitale des Gaules.

OL : Mikautadze lance un message clair à Lacazette https://t.co/Bn1g9ThDOF — Foot01.com (@Foot01_com) October 28, 2024

Une page est peut-être en train de se tourner à l’OL, ce qui ne surprendrait pas vraiment Florent Gautreau. Au micro de RMC, le consultant a estimé que les plus belles années de Lacazette étaient derrière lui et que cette saison 2024-2025 était peut-être celle de trop pour l’ancien joueur d’Arsenal. « Même quand tu domines et c’est souvent le cas de Lyon, tu n’arrives pas vraiment à concrétiser. Il y a un déficit de qualité sur les buteurs, on n’a pas les buteurs de qualité suffisante. Alors vous allez me dire, il y a Lacazette. Bien sûr, c’est un très grand attaquant, mais Lacazette est sur la fin » explique Florent Gautreau sur l'attaque lyonnaise avant de poursuivre en s'attardant sur le capitaine de l'OL.

Lacazette sur la fin, Florent Gautreau est cash

« C’est peut-être d’ailleurs l’année de trop, physiquement ça devient compliqué. Il faut vraiment que l’OL règle ce problème d’efficacité pour viser plus haut, sinon on va passer toute la saison à parler d’expected goals. Ce problème d’efficacité est dingue, et je me suis fais la réflexion aussi en regardant des matchs de plusieurs clubs comme Lens, Nice ou Rennes ce week-end en Ligue 1 » a analysé le consultant de l’After Foot, à deux doigts d’enterrer Alexandre Lacazette alors que le buteur d’1m75 n’est clairement pas au niveau espéré depuis le début de la saison. En fin de contrat avec l’OL en juin prochain, le « Général » aura sans doute à coeur de terminer sur une bonne note en prouvant à chacun qu’il n’est encore l’heure de l’envoyer à l’EPHAD.