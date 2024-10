OL ‍: Lacazette vs Mikautadze, Lyon commence à trembler

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a buté sur Auxerre ce dimanche en Ligue 1 au Groupama Stadium. Les choix de Pierre Sage font débat au sein de la communauté rhodanienne.

L'Olympique Lyonnais a calé ce week-end en Ligue 1 en concédant un match nul dommageable face à Auxerre à domicile. Le chemin s'annonce encore long pour Pierre Sage et son effectif, qui doivent gérer plusieurs compétitions cette saison. L'entraîneur lyonnais a une très bonne réputation dans le Rhône, même si certains de ses choix ne sont pas compris. Face à Auxerre, il avait décidé de procéder à une large revue d'effectif. Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette ou encore Rayan Cherki n'étaient pas alignés au coup d'envoi du côté de l'OL. Et on ne peut pas dire que les remplaçants aient impressionné, à part Georges Mikautadze, auteur d'un doublé. D'ailleurs, pour Sidney Govou, les progrès du Géorgien vont causer un casse-tête à Pierre Sage.

Mikautadze et Lacazette, Pierre Sage va devoir trancher

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet, espérant que Pierre Sage parvienne à trouver la bonne formule pour son attaque. « La titularisation de Mikautadze est positive. Son doublé va lui faire du bien. Maintenant, quid de sa concurrence avec Lacazette. Ce sont des problèmes de riches, mais entre un capitaine en manque de réussite et son potentiel remplaçant qui marque deux buts, le coach va être obligé de se questionner pour les matchs suivants… », a notamment indiqué Sidney Govou, qui veut une réaction rapide des Gones en Ligue 1, sous peine de se faire distancer au classement. Car si du mieux est aperçu depuis pas mal de mois, les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes. Qui plus est après un mercato estival séduisant sur le papier avec de gros moyens dépensés.