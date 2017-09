OL : Lacazette a déjà tout prévu pour le derby contre l’ASSE

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

A l’occasion d’une soirée de lancement du jeu FIFA 18 jeudi, un membre des « Lyondoners », un groupe de supporters de l’Olympique Lyonnais basé à Londres, a pu rencontrer Alexandre Lacazette.

« J’étais comme un gamin, a raconté Thibaud à Olympique-et-lyonnais.com. Je n’ai pas eu beaucoup l’occasion d’échanger avec Alex. Il était très demandé mais j’ai pu échanger quelques minutes avec lui. Il est timide mais très sympathique. » Malgré tout, les deux Lyonnais ont pu évoquer le derby contre l’AS Saint-Etienne. Deux dates que l’attaquant, même après son transfert à Arsenal cet été, a déjà cochées dans son calendrier.

« On a parlé du derby et il m’a dit qu’il irait sûrement voir celui au Parc OL (27e journée), a confié le supporter. Quant à celui qui arrive, le 5 novembre à Geoffroy-Guichard, si son calendrier le lui permet, il viendra peut-être le voir avec nous sur Londres, et on l’espère très fort ! » Visiblement, l’international français suit attentivement l’actualité de son club formateur.