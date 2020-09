OL : La surprise du mercato, et si Aouar et Depay restaient ?

Dans : OL.

Depuis plusieurs semaines, les départs d’Houssem Aouar et de Memphis Depay sont quasiment considérés comme acquis par les observateurs de l’Olympique Lyonnais.

Il faut dire que le joueur formé à l’OL dispose d’un bon de sortie tandis que le capitaine néerlandais n’a plus qu’un an de contrat sur les bords du Rhône, et s’avère être la priorité du FC Barcelone sur le marché des transferts. Initialement, les chances de voir Memphis Depay et Houssem Aouar rester à l’Olympique Lyonnais paraissaient faibles. Mais le mercato avance et pour l’heure, les deux meilleurs joueurs à la disposition de Rudi Garcia sont toujours en Ligue 1. Et cela pourrait bien durer encore puisque selon les informations livrées par Juninho au coup de sifflet final du match entre l’OL et Montpellier, le demi-finaliste de la Ligue des Champions 2019-2020 n’a pas reçu la moindre offre pour Memphis Depay et Houssem Aouar.

« On n'a rien reçu pour Houssem et Memphis. Depay sur le banc ? C'était le choix de Rudi aujourd'hui. On a joué vendredi dernier, on joue vendredi prochain. Je ne pense pas qu'on a perdu parce qu'il a fait tourner. Le marché est ouvert. Il n'y a rien pour nos joueurs. On va envie de garder notre effectif, il y aura peut-être des arrivées aussi, on discute par rapport à ça. On n'a pas reçu de proposition pour Memphis, Houssem ou Moussa Dembélé » a lâché Juninho, histoire de clarifier les choses alors qu’un départ de Memphis Depay pour le FC Barcelone était évoqué mardi matin par la presse néerlandaise, qui dévoilait l’existence d’un accord à hauteur de 30 ME bonus compris entre les deux clubs pour le transfert de l’ancien attaquant de Manchester United. Un accord qui n’existe pas si l’on croit Juninho sur parole…