OL : La surprise Camilo pour mieux prêter Jean Lucas ?

Dans : OL.

C'est à la surprise générale qu'on a appris mardi la prochaine signature à l'Olympique Lyonnais de Camilo, milieu d'un club brésilien de D2. Et si cela servait à finaliser le prêt de Jean Lucas ?

Personne n’avait vu venir l’annonce faite par le club brésilien de l’AA Ponte Prate qui a dévoilé que Camilo Rojeirs de Oliveira, plus connu sous le nom de Camilo, allait rejoindre l’Olympique Lyonnais d’ici la fin du mercato d’hiver. Le milieu offensif de 20 ans avait visiblement été repéré par Juninho et le directeur sportif brésilien a réussi à travailler dans l’ombre sur ce dossier avant que finalement le club de Camilo dévoile l’information. A priori, cette signature devrait être la dernière du marché hivernal des transferts pour l’OL, même s’il reste à finaliser la venue du très attendu Bruno Guimaraes, Camilo ayant en plus l’avantage de posséder un passeport néerlandais, ce qui n’en fera pas un joueur extra-communautaire.

Cependant, selon Le Progrès, la venue du milieu de l’AA Ponte Prate pourrait tout de même ouvrir la porte à un départ au sein de l’effectif de Rudi Garcia. Et le quotidien régional de se demander si Jean Lucas ne sera pas prêté durant les trois derniers jours de cette période des transferts. Arrivé l’été dernier à l’Olympique Lyonnais, le joueur brésilien a alterné le bon et le nettement moins bon, même si sa situation sembler s’améliorer ces dernières semaines. Il y a deux semaines, interrogé sur un possible prêt au Brésil, Jean Lucas avait été clair. « Ma tête est vraiment tournée vers l’OL. Je ne vis que pour l'OL. Je donne 100% de mon énergie pour ce club, c'est ma priorité. Je veux rester à l'OL. Je n'ai pas reçu de propositions pour quitter Lyon ou être prêté cet hiver », avait indiqué le milieu de terrain. Mais en 15 jours, beaucoup de choses peuvent se passer et notamment suite à la venue de Camilo.