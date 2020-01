OL : Jean Lucas refuse de quitter Lyon au mercato

Dans : OL.

Arrivé l'été dernier à l'Olympique Lyonnais, et buteur mercredi soir contre Brest, Jean Lucas a répondu directement aux rumeurs sur un éventuel départ sous forme de prêt.

Recruté par Juninho, à l’époque avec l’accord de Sylvinho, Jean Lucas n’a pas réellement convaincu à l’OL, que ce soit sous les ordres de l’entraîneur brésilien ou ceux de Rudi Garcia. Alors évidement, des rumeurs circulent sur un possible départ du milieu de terrain, le nom d’Atlético Mineiro étant même cité comme point de chute possible dès ce mois de janvier pour un prêt longue durée. Mais, du côté de Jean Lucas, on refuse totalement d’envisager un départ de l’Olympique Lyonnais et on tient à clairement le faire savoir.

Jean Lucas est heureux à Lyon

Interrogé après le quart de finale de la Coupe de la Ligue, Jean Lucas a fermement repoussé l'idée d'un retour au Brésil après seulement six mois en Ligue 1. « Je travaille pour m’adapter au jeu en Europe. Je veux rester ici. Le coach me parle beaucoup de mon positionnement sur le terrain. On travaille bien. J’ai réussi à relever la tête après une période pas simple », a confié le joueur brésilien de l’OL histoire de mettre un terme aux différentes supputations sur son avenir lyonnais. En marquant contre Brest, en Coupe de la Ligue, Jean Lucas va peut-être connaître un nouveau départ en France, en tout cas il l'espère.