OL : Slimani quitte Lyon, aucun renfort de dernière minute

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Islam Slimani a été libéré par l'Olympique Lyonnais à six mois de la fin de son contrat, et il va donc rejoindre le Sporting. L'OL ne devrait pas recruter d'attaquant supplémentaire d'ici minuit.

Comme cela avait été dévoilé il y a quelques heures, l’Olympique Lyonnais a accepté de libérer Islam Slimani, lequel n’était pas dans les plans de Peter Bosz, l’OL se donnant ainsi un peu d’air sur le plan salarial puisque le joueur algérien était un des plus gros salaires du club. « L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord avec Islam Slimani pour une résiliation de son contrat. Arrivé libre de Leicester en janvier 2021, Islam Slimani avait signé un contrat de 18 mois avec l’OL jusqu’au 30 juin 2022. L’attaquant international algérien qui aura disputé 37 matches (8 buts) sous le maillot lyonnais retrouvera le Sporting Portugal, club pour lequel il a déjà évolué de 2013 à 2016. L’Olympique Lyonnais remercie Islam et lui souhaite la plus grande réussite pour la suite de sa carrière », indique le club rhodanien dans un communiqué.

Même si Lyon avait envisagé un renfort offensif supplémentaires, plusieurs sources confirment que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont décidé que le marché des transferts de l'Olympique Lyonnais était désormais terminé après les signatures de Tanguy Ndombele et Romain Faivre.