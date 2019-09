OL : La situation a empiré, Tatarusanu met un terme à la guerre interne

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé libre cet été en provenance de Nantes, Ciprian Tatarusanu a choisi l’Olympique Lyonnais pour franchir un cap.

Contrairement aux Canaris, le club rhodanien peut lui permettre de disputer la Ligue des Champions, et peut-être même de remplir son palmarès. « J’avais envie de rester en France et j’ai choisi de venir à l’OL car c’est un club avec de grandes ambitions. Des ambitions qui correspondaient à mes attentes, a expliqué le Roumain à Tribune OL. Comme l’OL, je veux lutter pour gagner des titres et jouer la coupe d’Europe. » Le problème, c’est que Tatarusanu, qui pensait Anthony Lopes sur le départ, doit se contenter du rôle de remplaçant depuis le début de la saison.

Et la situation a empiré le mois dernier avec la prolongation de l’international portugais. « Je le vis bien, a pourtant assuré le gardien numéro 2. Evidemment, je suis venu ici pour jouer, comme n’importe quel joueur. A l’époque, la situation d’Anthony devait se régler avec le club. Il a prolongé mais mon objectif est toujours d’être numéro un car cela me stimule, me motive. C’est bon pour moi et pour le club. » Tatarusanu se voile peut-être la face, mais au moins, les tensions ont apparemment disparu.