OL : La réponse à la polémique Gouiri, ça monte haut

Dans : OL.

Considéré comme l’un des grands espoirs de l’Olympique Lyonnais en attaque, Amine Gouiri n’arrive toutefois pas à se faire sa place.

Les entraineurs se succèdent et le jeune espoir ne s’impose pas, bénéficiant d’un temps de jeu réduit malgré des buts enfilés à la pelle avec la réserve ou avec les équipes de France de sa catégorie. De quoi forcément faire perdre patience au joueur, qui refuse d’être prêté, et demande désormais à avoir du temps de jeu, ou bien à aller voir ailleurs. Un transfert à hauteur de 7 ME serait nécessaire pour boucler l’opération, et Bordeaux serait déjà à l’affût. De quoi mettre le feu, notamment chez les supporters lyonnais qui ne comprennent pas pourquoi Gouiri n’a pas réellement sa chance.

Amine Gouiri est encore sous contrat, le club compte sur lui ! Si Amine devait partir , sa valeur serait estimée à 30M par l'OL ! #OL#TeamOL — David Barbet (@davidbarbet) 23 avril 2020

Mais visiblement, ce n’est pas du tout la position de l’Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas a ainsi fait suivre sur les réseaux sociaux un message de David Barbet, journaliste de La Une en Belgique, et qui répondait à ce buzz autour de Gouiri. « Amine Gouiri est encore sous contrat, le club compte sur lui ! Si Amine devait partir , sa valeur serait estimée à 30M par l’OL », a fait savoir le journaliste, dans des propos approuvés par Jean-Michel Aulas. Ainsi, Amine Gouiri ne sera ni oublié dans l’effectif, ni bradé surtout. Car le prix de 30 ME a de quoi donner le vertige pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2022, et qui ne compte qu’une poignée de matchs en Ligue 1. La question reste donc totale pour les fans de l’OL : pourquoi un jeune joueur estimé à 30 ME n’a-t-il pas sa chance ?