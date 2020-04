OL : Amine Gouiri à vendre, le choix polémique de Lyon

Dans : OL.

Très apprécié chez les supporters de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs années, Amine Gouiri peine toutefois à percer au sein de l’équipe première des Gones.

Que ce soit avec Bruno Genesio, Sylvinho ou Rudi Garcia, le natif de Bourgoin-Jallieu n’a jamais bénéficié d’un temps de jeu très important avec les professionnels de l’OL. Utilisé seulement à cinq reprises par Rudi Garcia cette saison, le prometteur buteur de l’Olympique Lyonnais pourrait ainsi quitter le navire lors du prochain mercato. Une hypothèse d’autant plus probable qu’à 20 ans, Amine Gouiri refuse d’être prêté. Pour l’international espoir français, deux scénarios sont envisageables, un transfert sec loin de l’Olympique Lyonnais ou une intégration définitive avec les pros de l’OL sans repasser par la case équipe réserve. Vraisemblablement, c’est la première option qui a été retenue par les dirigeants rhodaniens.

Effectivement, le compte Twitter @Journalistmas affirme ce jeudi que le départ d’Amine Gouiri est à l’étude et que pour 7 ME, l’OL pourrait bien céder son prometteur attaquant. « D'après les derniers échos : Gouiri ne devrait pas être conservé et, donc, vendu... avec une priorité de rachat. Une nouvelle fois, le joueur ne souhaiterait pas être prêté à l'issue de la saison. La priorité de rachat est primordiale dans les futures négociations pour Jean-Michel Aulas. Une somme de 7 ME suffirait. Avis aux clubs de Ligue 1 » a indiqué l’insider, qui a par ailleurs dévoilé le nom d’un premier club français intéressé par Amine Gouiri. « On m’a parlé de Bordeaux ». Une piste qui ne serait pas vraiment étonnante quand on sait que les Girondins n’ont pas de gros moyens sur le marché des transferts, et tentent de réaliser des bons coups avec des jeunes joueurs peu chers, susceptibles d’être revendus le double un ou deux ans plus tard. Reste à voir si d’autres clubs pointeront le bout de leur nez dans ce dossier qui ne manque pas de faire réagir les supporters lyonnais. Sur les réseaux sociaux, ils sont déjà nombreux à s’offusquer du choix de l’OL de faire partir Amine Gouiri plutôt que de lui laisser véritablement sa chance en équipe première.