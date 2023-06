OL ‍: La première piste du mercato, c'est bizarre et c'est un échec

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Malgré la présence de deux gardiens expérimentés dans ses rangs, l'OL souhaite se renforcer dans ce secteur de jeu. Les Gones ont récemment visé un portier japonais qui évolue dans le championnat portugais.

Si Anthony Lopes continue d'être le titulaire numéro 1 au poste de gardien de but de l'OL, le club rhodanien étudie toutefois les possibilités pour s'offrir une doublure. Pourtant, Lyon a déjà Remy Riou, l'ancien gardien du FC Nantes et de Caen à ce poste. Mais force est de constater que cela n'est pas suffisant pour la direction lyonnaise qui aimerait recruter un troisième gardien. Selon les informations de média portugais O Jogo, l'Olympique Lyonnais a fait une offre à Portimonense pour son portier. Lyon a offert 3,5 millions d'euros à l'actuel 15e du championnat portugais afin de s'offrir les services de Kosuke Nakamura. Une offre surprenante, qui a été immédiatement refusée par le club portugais.

L'OL craque pour un gardien japonais

Présent à Portimonense depuis 2021, Kosuke Nakamura a disputé 30 matchs cette saison en championnat pour 46 buts encaissés et 6 clean sheets réalisés. Des performances qui ont visiblement convaincu les Lyonnais de faire une offre pour le Japonais. Véritable pilier de l'équipe portugaise, l'international japonais (6 sélections) possède une clause libératoire de 40 millions d'euros dans son contrat. Une somme beaucoup trop élevée pour l'OL qui malgré le refus de Portimonense à libérer son joueur, ne mettra probablement pas autant d'argent pour s'offrir un gardien alors qu'Anthony Lopes possède encore deux années de contrat à l'OL et que ses performances sont toujours aussi solides. Reste à savoir quel était le vrai but de cette offensive pour Nakamura alors que la direction est drastiquement en train de changer. L'OL recherche activement un nouveau directeur sportif alors que Bruno Cheyrou, personne actuelle en poste, se fait très discret sur le sujet.