OL : La Premier League s'attaque à Marcelo au mercato

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Véritable cadre défensif de l'Olympique Lyonnais, Marcelo Guedes se retrouve dans le viseur d'un club de Premier League au cours de ce marché des transferts.

Arrivé l'été dernier en provenance de Besiktas dans le cadre d'un transfert de sept millions d'euros, Marcelo n'a pas traîné pour s'imposer à l'OL. Titulaire indiscutable et leader de l'effectif de Bruno Genesio, le défenseur central a participé à plus de 40 matchs la saison passée. Cette année, Lyon compte bel et bien sur lui pour son retour en Ligue des Champions. Mais une offensive durant ce mercato pourrait tout changer. En effet, selon le journaliste Alan Nixon, West Ham a des vues sur le Brésilien.

Mais dans ce dossier, le club de Jean-Michel Aulas ne se laissera pas faire, car « les Hammers devront payer des frais de transfert considérables s'ils veulent obtenir un permis de travail qui le rendra éligible pour jouer en Angleterre la saison prochaine ». Un vrai frein, surtout que la formation de Manuel Pellegrini a déjà déboursé plusieurs millions d'euros pour s'attacher les services d'Issa Diop. Autant dire que la rumeur Marcelo a très peu de chances d'aboutir, sachant que le joueur lyonnais a déjà 31 ans et a fait savoir sa volonté de s'imposer sur la durée à l'OL.