OL : Un premier contact amorcé avec Sakho au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Un grand nom va signer à Lyon cet été. Depuis que Jean-Michel Aulas a fait cette annonce sur SFR Sport en début de semaine, tous les supporters et les observateurs lancent leur petite idée. Avec un grand nom ou pas, l’OL devra renforcer sa défense, c’est une certitude. De l’avis quasiment unanime, un défenseur central doit être recruté afin de former un duo solide avec Marcelo. Déjà évoquée l’été dernier, la piste Eliaquim Mangala serait toujours étudiée par Lyon selon les informations du compte @OnlyGones. Prêté par Manchester City à Everton cette saison, le joueur s’est gravement blessé au genou et a très peu joué en 2018.

Mais selon le compte Twitter précédemment cité, c’est Mamadou Sakho qui serait la priorité n°1 de Jean-Michel Aulas. Appelé par Didier Deschamps parmi les suppléants pour la Coupe du monde, le défenseur central de Crystal Palace aurait même été « récemment contacté » par la direction rhodanienne afin de connaître sa position sur un éventuel transfert dans la capitale des Gaules. Sur le plateau du Canal Football Club il y a deux semaines, le natif de Paris n’avait pas fermé la porte à un retour en Ligue 1. Mais le Français est conscient de ce qu’il doit à Crystal Palace, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2021. Le dossier s’annonce donc compliqué pour l’OL, mais pas totalement impossible…