Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le retour d'Alexandre Lacazette à l'Olympique Lyonnais après la fin de son contrat à Arsenal est une vraie réussite. Le buteur de l'OL ne perd pas ses qualités malgré les années qui passent.

Déjà buteur décisif à Montpellier, avec un but victorieux dans le temps additionnel, son 12e en Ligue 1 au-delà de la 90e minute, ce qui en fait déjà le recordman absolu dans le money-time, Alexandre Lacazette n’a pas attendu la toute fin de la rencontre pour planter un but à trois points, dimanche soir au Groupama Stadium contre Lille. C’est une évidence, le come-back du Général l’été dernier, alors que les Gunners ne lui avaient pas proposé de prolongation de contrat, est une vraie belle réussite. Tout n’est pas parfait à l’Olympique Lyonnais, mais le retour de l’attaquant de 31 ans permet à Laurent Blanc de s’appuyer sur un vrai tueur dans la surface, qui manquait parfois à l’OL. Et même s’il n’est actuellement que cinquième au classement des buteurs de Ligue 1, avec 8 buts soit un de plus que Lionel Messi, Alexandre Lacazette prouve que son talent ne s’est pas éteint au fil des années.

Lacazette a vieilli, mais l'OL a fait une bonne pioche

Comme le fait remarquer Opta, après sa réalisation contre Lille, la 8e cette saison en Ligue 1, Alexandre Lacazette est sur le podium européen des meilleurs buteurs de plus de 30 ans cette saison. Devant lui, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais ne trouve que Robert Lewandowski (13 buts avec le FC Barcelone) et Neymar (10 buts avec le PSG). De quoi en dire long sur les performances actuelles du natif de Lyon, qui a retrouvé toutes ses qualités sous le maillot de l'OL, confirmant que Jean-Michel Aulas avait bien fait d'investir financièrement dans cette opération. On ne sait pas ce que l'avenir réserve à Alexandre Lacazette et à Lyon, mais si l'équipe de Laurent Blanc réussit son come-back sur le podium de Ligue 1, nul doute que le numéro 10 de l'Olympique Lyonnais y sera pour quelque chose.