OL : La piste Kadewere stoppée brutalement par Cherki ?

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais visait deux joueurs offensifs, Toko-Ekambi et Kadewere, au mercato d'hiver. Mais Cherki pourrait avoir éteint la piste vers l'attaquant du Havre, même si un accord avait été trouvé avec le joueur.

Juninho et Florian Maurice s’activent pour réussir à faire signer à l’Olympique Lyonnais plusieurs joueurs d’ici la fin du mercato d’hiver. Et ces derniers jours, il se disait que Jean-Michel Aulas était proche de trouver un accord avec Le Havre pour la venue de Tino Kadewere, le meilleur buteur de Ligue 2 convoité par plusieurs clubs. Mais ce dimanche, si la signature de Karl Toko-Ekambi semble toujours d’actualité, celle de l’attaquant du HAC pourrait avoir pris du plomb dans l’aile, alors même que le joueur avait trouvé un accord avec Lyon. Et tout cela parce que Rayan Cherki montre match après match qu’il a les épaules suffisamment solides pour briller avec l’OL malgré ses 16 ans.

A Lyon, Garcia ne fait pas le mercato

De son côté, Le Progrès, n’est pas loin de penser que l’imminence de la venue de Tino Kadewere à Lyon n’est plus réellement aussi sérieuse. « Le grand match de Rayan Cherki hier a eu le mérite de relancer le débat sur l’arrivée d’un ou deux joueurs sur le plan offensif en ce mercato d’hiver (...) Si l’arrivée de Toko-Ekambi est en bonne voie, celle de Kadewere est-elle plus discutable pour ne pas bloquer un Cherki par exemple ? », s’interroge le quotidien régional. Et cela même si de son côté Rudi Garcia insiste pour avoir deux attaquants supplémentaires. Mais si à l’OM le coach français faisait la pluie et le beau temps au mercato, à l’OL ce n’est pas la même musique, loin de là. Cependant, s'offrir Tino Kadewere est aussi un pari excitant, ce dernier marquant but sur but en Ligue 2. Reste que ce dimanche, c'est aussi la défense de Lyon qui inquiète.