OL : Kadewere et Toko-Ekambi bouclés ce week-end ?

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a beaucoup cherché lors de ce mercato, mais le club rhodanien semble avoir trouvé ses deux cibles en attaque avec Tino Kadewere et Karl Toko-Ekambi.

Pour les deux joueurs, tout s’est accéléré ce vendredi, et l’OL rêve de boucler ces deux opérations ce week-end pour présenter ses recrues en début de semaine prochaine. Pour le Camerounais Toko-Ekambi, c’est en bonne voie sachant que les contours d’un accord pour un prêt avec option d’achat obligatoire à 20 ME bonus compris se dessinent. Il reste encore à effectuer une proposition à l’ancien angevin pour qu’il rejoindre Lyon, mais le plus dur semble clairement fait, pour cette piste qui fait l’unanimité chez les dirigeants selon Jean-Michel Aulas.



Concernant Tino Kadewere, c’est moins avancé car Le Havre attend d’autres offres que celle de Lyon, qui se monte à 13 ME bonus compris. Le HAC joue la montre et espère des propositions anglaises pour faire monter les prix. Pour faire accélérer les choses, le club rhodanien a mis Amine Gouiri dans la balance sous la forme de prêt, ce qui permettrait au club de Ligue 2 d’avoir déjà un remplaçant, et au jeune lyonnais de retrouver du temps de jeu après sa grave blessure. Une idée intéressante, même si le HAC rêve encore et toujours de voir les enchères monter dans les prochaines heures.