OL : La piste Jovetic, Lyon prêt à passer à l'action

Dans : OL.

Les suiveurs de l’Olympique Lyonnais voient les jours s’enchainer avec beaucoup de rumeurs de transferts, mais quasiment toutes dans le sens des départs.

Absent de Coupe d’Europe cette saison, le club rhodanien fait le ménage de manière plutôt impressionnante et allège clairement sa masse salariale. Mais comme les premiers matchs de la saison le démontre, cela peut devenir difficile de bien figurer en Ligue 1 avec un effectif aussi juste, surtout que des ventes sont encore envisagées en attaque. A ce sujet, l’OL travaille déjà à la parade, notamment en cas de départ de Memphis Depay ou Houssem Aouar. C’est ce que confie le journaliste de Téléfoot Simone Rovera.

« Si départ de plusieurs joueurs offensifs à Lyon, donc on pense à Depay, Dembélé ou Aouar, il y a un profil qui plait beaucoup aux dirigeants, c’est celui de Stevan Jovetic de Monaco », a expliqué le spécialiste des transferts, à propos de l’ancien trublion de la Fiorentina, qui n’a pas vraiment eu l’impact voulu à l’AS Monaco, et est parti encore pour cirer le banc de touche cette saison, à l’image de sa rentrée à une minute de la fin lors de la défaite à Rennes. Le Monténégrin possède toutefois un énorme contrat à Monaco, avec encore un an à faire valoir et un salaire proche des 300.000 euros mensuels. A 30 ans, l’attaquant est un nom qui peut faire rêver, d’autant que l’AS Monaco ne sera pas trop gourmande pour le montant du transfert. Un intérêt qui pourrait donc se concrétiser dans les derniers jours du marché des transferts, si jamais l’OL devait concéder des départs importants devant.