OL : Depay absent de l'entraînement, ça s'emballe à Lyon !

Après une défaite et deux matchs nuls, l’OL sera dans l’obligation de s’imposer face à Lorient dimanche après-midi. Avec ou sans Memphis Depay ?

La question se pose, dans la mesure où Luis Suarez est plus proche que jamais de rejoindre l’Atlético de Madrid au mercato. Les supporters de l’Olympique Lyonnais en ont bien conscience, le départ de l’international uruguayen du FC Barcelone signifie que le club blaugrana va passer la seconde dans le dossier Memphis Depay, lequel fait office de priorité aux yeux de l’entraîneur néerlandais du club, Ronald Koeman. Au cours des dernières heures, certains indices ont par ailleurs inquiété les fans les plus attentifs de l’actualité rhodanienne sur les réseaux sociaux…

Mardi en fin de journée, le site officiel de l’Olympique Lyonnais a publié près de 80 photos de l’entraînement du jour, dirigé par le staff Rudi Garcia. Malgré les nombreux clichés, dont certains sur lequel on peut apercevoir jusqu’à six à sept joueurs, aucune trace de Memphis Depay. Un détail qui n’a évidemment pas échappé aux radars des supporters lyonnais, très inquiets de constater l’absence de leur capitaine et meilleur buteur depuis le début de la saison. On notera par ailleurs que Joachim Andersen, dont le retour en Série A est évoqué avec de plus en plus d’instance, n’était pas non plus présent sur les photographies de l’entraînement lyonnais. Reste maintenant à voir si les deux hommes sont en instance de transfert, ou s’ils se sont simplement contentés d’une séance d’entraînement en salle. L’évolution de ces deux dossiers sera surveillée de très près par les observateurs les plus assidus du club rhodanien d’ici le match face au FC Lorient, programmé dimanche à 17 heures au Moustoir.