OL : La piste Hector Herrera s'écroule sous les yeux de Lyon !

Nombreux étaient les supporters de l'Olympique Lyonnais à se réjouir de la rumeur qui faisait d'Hector Herrera une cible potentielle de leur club préféré lors de ce mercato d'hiver. A six mois de la fin de son contrat avec le FC Porto, le milieu international mexicain a l'embarras du choix, puisqu'à priori il ne va pas prolonger avec le club portugais. Mais, sauf retournement de situation, Hector Herrera ne viendra pas renforcer l'équipe de Bruno Genesio, le joueur de 28 ans semblant vouloir continuer sa carrière en Serie A plutôt qu'en Ligue 1.

En effet, selon SportItalia, Hector Herrera a d'ores et déjà négocié un accord contractuel avec l'Inter, un deal qui prévoit que le joueur mexicain restera jusqu'à la fin de saison à Porto afin d'être libre lors du prochain mercato estival. Outre l'Olympique Lyonnais, l'AS Rome et l'AC Milan étaient également sur les rangs pour accueillir Hector Herrera, mais c'est l'Inter qui a raflé la mise, s'offrant à bon prix un joueur dont le rendement a été excellent sous le maillot du FC Porto. Jean-Michel Aulas et l'OL vont donc devoir se tourner vers un autre joueur s'ils veulent toujours renforcer ce secteur.