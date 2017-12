OL : La LFP réfléchit à des sanctions exemplaires contre Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Les adieux de Joël Bats, la dernière de l’année au Groupama Stadium, les 30 ans des Bad Gones, les Lyonnais ont connu une soirée pleine ce dimanche à l’occasion de la victoire face à l’OM. A la pause ou après la rencontre, la fête a même été complétée par le craquage de fumigènes organisé en parfaite connaissance de cause par l’Olympique Lyonnais. Cette décision prise pour faire plaisir à ses fans les plus fidèles expose bien évidemment le club rhodanien à des sanctions, toute introduction de fumigènes dans un stade étant interdit par les règlements.

Et en fin de rencontre, pour célébrer la victoire, c’est même le président Jean-Michel Aulas ainsi que quelques joueurs qui ont allumé des fumigènes. Une image qui a fortement déplu à la Ligue annonce RMC, qui va forcément se saisir de ce cas de figure ce jeudi en commission de discipline, et réfléchit déjà à des sanctions exemplaires à l’encontre du club rhodanien, et de son président. Selon la radio sportive, pour frapper fort contre ce mauvais exemple de donné, la LFP envisagerait une sanction non pas uniquement pour le club lyonnais, mais aussi nominativement à l’encontre de ceux qui ont allumé des fumigènes, avec donc une possible suspension pour Jean-Michel Aulas, mais aussi Fékir, Lopes, Cornet, Tousart et compagnie. Une décision radicale qui semble peu probable, même si la Ligue entend bien faire passer le message qu’elle n’a pas du tout aimé ce spectacle pyrotechnique.