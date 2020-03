OL : La Lazio fera une offre indécente à Lyon pour Memphis

Dans : OL.

La rumeur d'un transfert de Memphis Depay à la Lazio Rome enfle en Italie, mais le club transalpin n'a peut-être pas les moyens de ses ambitions au mercato.

Malgré sa grave blessure au genou, Memphis Depay avait reçu une offre de prolongation de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas souhaitant montrer à l’attaquant néerlandais qu’il avait confiance en lui, alors qu’il ne reste qu’un an de contrat à l’ancien mancunien. Une proposition qui pour l'instant est restée sans suite. Mais si un club veut venir chercher le joueur de 26 ans à l’OL, le président rhodanien ne fera pas le moindre cadeau et Jean-Michel Aulas a déjà montré dans le passé qu’il était plutôt du genre dur en affaire. Alors, même si la Lazio Rome, actuel deuxième de Serie A et donc virtuellement qualifiée pour la prochaine Ligue des championnat, veut avancer ses pions pour Memphis Depay, il lui faudra faire mieux qu’actuellement.

Selon FantaCalcio, les dirigeants romains veulent effectivement s’offrir le buteur néerlandais de l’Olympique Lyonnais, mais pour 30ME et pas un euro de plus. Une offre clairement au rabais, car on évoquait un montant de 50ME pour envisager un départ de Memphis Depay de l’OL. Alors il y a évidemment de la marge entre les 30ME de la Lazio Rome et les 50ME de Lyon, mais il semble désormais acquis que l’Olympique Lyonnais devra probablement gérer une offensive italienne sur l’international néerlandais lors du mercato d’été. A moins que d’ici là Memphis Depay prolonge à l’OL et reste encore une saison de plus.