OL : 50ME ou rien, Memphis Depay a un prix au mercato

Dans : OL.

Deuxième de la Série A avant l’interruption des championnats européens en raison de l’épidémie de coronavirus, la Lazio Rome regarde du côté de Lyon et de Memphis Depay.

Avec 17 points d’avance sur le cinquième du championnat, la Lazio est quasiment certaine de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Dans l'esprit de l’entraîneur Simone Inzaghi et des dirigeants romains, il est donc nécessaire de se renforcer en offrant notamment à Ciro Immobile un grand attaquant pour l’épauler. Comme cela avait timidement circulé il y a quelques semaines, cet attaquant tant désiré pourrait bien être Memphis Depay. En ce milieu de semaine, le nom de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais est de nouveau associé à la Lazio Rome.

A en croire le média spécialisé LaLaziosiamonoi, le nom de l’international néerlandais fait l’unanimité du côté des supporters, et devient au fil des semaines une piste de plus en plus sérieuse dans l’esprit des dirigeants romains. Il faut dire que la situation de Memphis Depay est très intéressante pour les potentiels clubs acheteurs puisque le Hollandais sera en fin de contrat dans un an (juin 2021) et sort d’une grave blessure au genou. C’est donc le moment ou jamais de foncer sur l’ancien Mancunien avec l’espoir de le recruter à prix cassé. Toutefois, le média italien précise que Jean-Michel Aulas n’a aucunement l’intention de brader son buteur, lequel est par ailleurs son capitaine et son meilleur joueur. En dessous de 50 ME, le président de l’OL ne devrait même pas négocier. Un prix très élevé pour un joueur en fin de contrat dans un an, qui n’aurait pas refroidi la Lazio puisqu’un premier contact a été établi entre le club italien et SEG, une agence qui s’occupe des intérêts de Memphis Depay. Reste à voir jusqu’où aboutira ce dossier…