OL : La L1 a gagné son respect, quel changement !

Par Guillaume Conte

Le championnat de France connait l'une de ses saisons les plus enthousiasmantes de ce 21e siècle, et les recrues venues de l'étranger changent d'avis. C'est le cas du Lyonnais Emerson.

A l’indice UEFA, la Ligue 1 commence à enfin pouvoir regarder certains de ses voisins dans les yeux. Pour une fois, aucune équipe tricolore ne s’est retrouvée éliminée après la phase de poule, et ce dans les trois compétitions européennes. Le spectacle est même au rendez-vous chaque week-end, avec une moyenne de buts en augmentation et la disparition des sacro-saints 0-0. Plusieurs équipes emballent les observateurs, et les habituels « gros » sont malmenés même dans des matchs à priori déséquilibrés. L’OM, le PSG et l’OL l’apprennent à leurs dépens cette saison. Et pour les recrues, cela inspire le plus grand respect. Alors qu’avant, les nouveaux arrivants mettaient surtout en avant le niveau physique de la Ligue 1, c’est la qualité de jeu et la technique collective des équipes qui est désormais mise en avant. Si, quand on vient de Premier League comme Emerson, arrivé en provenance de Chelsea, la Ligue 1 est souvent considérée comme une « farmers league » (ligue de second rang, voire de bourrins), ce n’est plus du tout le cas.

Ils ne connaissent pas la Ligue 1

Le Brésilo-italien a retourné sa veste et estime que le championnat de France est fortement sous-estimé. « Depuis que je suis arrivé à Lyon, je me suis tout de suite senti chez moi. Ensuite, on a baissé notre rendement sur le terrain. Je ne suis pas d'accord sur l'assise défensive. Notre marquage commence de l'attaque, on doit travailler plus en équipe. Je ne connaissais pas très bien la Ligue 1 avant de venir. Depuis que je suis là, je suis surpris, il y a des équipes très fortes. Ceux qui parlent de la Ligue 1 ne la connaissent pas », a prévenu le champion d’Europe avec la Nazionale, qui va justement avoir à qui parler le week-end prochain avec le match contre Lille.

A Lille pour les trois points

« Ce sera un match très disputé, on respecte Lille. On doit croire à la victoire, aux 3 points, avoir confiance, on va là-bas pour ramener la victoire », a prévenu l’arrière gauche, qui n’a eu aucun mal à s’imposer à l’OL, et qui semble clairement ravi d’avoir posé ses valises à Lyon même s’il aurait préféré d’autres résultats sur le plan sportif depuis le début de la saison.