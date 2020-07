OL : La Juventus ne rigole plus avant de défier Lyon

Dans : OL.

Largement leader de la Série A, la Juventus Turin est toutefois très loin de montrer un visage séduisant depuis la reprise du championnat.

Balayée par l’AC Milan il y a deux semaines, la formation de Maurizio Sarri a concédé un match nul spectaculaire mercredi soir (3-3) face à Sassuolo. Surtout, ce match a mis en avant les énormes difficultés défensives de la formation turinoise à moins de 30 jours du choc de Ligue des Champions face à l’Olympique Lyonnais. En conférence de presse après ce match nul très disputée, Maurizio Sarri n’a pas caché ses inquiétudes devant les faiblesses de son équipe. Une véritable aubaine pour l’Olympique Lyonnais ?

« Nous avons eu du mal à nous couvrir, ils ont réussi à nous faire sortir et trop de ballons sont passés. Nous devons essayer d'être constamment appliqué du point de vue mental pendant le match. Parfois, cette équipe donne le sentiment d'avoir un fort potentiel, puis, elle nous laisse perplexe dans ces moments de passivité. Il s'agit de devenir plus ordonné et équilibré, de maintenir les qualités que nous avons et ce n'est pas facile. Sur le 2-0, nous aurions dû garder les adversaires dans leur moitié de terrain. Au lieu de cela, nous avons essayé d'aller directement au but, mais de cette façon, l'équipe s'est disloquée et a ouvert des espaces » a commenté l’ancien entraîneur de Naples, pour qui son équipe devra impérativement montrer un autre visage en Ligue des Champions afin de renverser la vapeur face à l’Olympique Lyonnais. Au match aller, les hommes de Rudi Garcia l’ont emporté sur le plus petit des écarts (1-0) au Groupama Stadium de Décines.