OL : La Juventus éliminée par Lyon ? Carine Galli n'y croit pas

Dans : OL.

Dans trois semaines semaines, Lyon tentera face à la Juventus de se qualifier pour le Final 8 de la Ligue des champions.

Il se sera passé presque six mois entre la victoire de l’Olympique Lyonnais en huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Juventus (1-0) et le match retour programmé le 7 août prochain à l’Allianz Stadium de Turin. Entre temps, l’OL a perdu Lucas Tousart, auteur du but de la victoire, et n’aura joué qu’un seul match officiel là où la Juventus aura enchaîné les rencontres de Serie A. Pourtant, du côté de Rudi Garcia et ses joueurs on est confiant. Et pour Carine Galli, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas trop s’enflammer avant ces retrouvailles avec Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.

Sur la chaîne L’Equipe, la journaliste s’est expliquée. « Je trouve que cette euphorie est un peu dangereuse. En parlant du match aller, en première période, c’était très bien mais dans la seconde, les Lyonnais étaient acculés. Du côté de la Juventus, tu as des joueurs qui sur un éclair de génie peuvent te faire gagner un match. Tu as des Dybala, des Cristiano Ronaldo, ce que n’a pas Lyon. Sans être exceptionnelle, combien de fois la Juventus est-elle arrivée à se qualifier ? La Juve a ça en elle. Il y aura peut-être des regrets du côté de l’OL. C’était pareil avec Monaco et puis c’est la Juve qui est allée en finale », rappelle Carine Galli, qui ne misera pas son salaire sur l’Olympique Lyonnais.