OL : La Juve étudie le jeu de Lyon pour la C1 et le mercato

Dans : OL.

Futur adversaire de l’Olympique Lyonnais en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la Juventus Turin observe les Gones. Au passage, la Vieille Dame en profite pour superviser deux cibles au mercato.

D’ici le 26 février prochain, date du huitième de finale aller de Ligue des Champions, le Groupama Stadium accueillera régulièrement des représentants de la Juventus Turin. Rien de très surprenant dans la mesure où les Bianconeri, qui préparent la double confrontation contre l’Olympique Lyonnais, prennent soin d’étudier les forces et faiblesses de leur futur adversaire. C’est pourquoi des émissaires turinois étaient présents lors du quart de finale de Coupe de la Ligue remporté face à Brest (3-1) mercredi.

Un intérêt pour l’été prochain ?

Mais à en croire la presse italienne, la Juventus Turin n’était pas seulement là pour anticiper la stratégie des Gones. En effet, le Corriere dello Sport affirme que le champion d’Italie en a également profité pour superviser les performances d’Houssem Aouar et de Moussa Dembélé. Bien sûr, la Vieille Dame sait que l’Olympique Lyonnais refusera de renforcer son adversaire cet hiver. On peut penser que cet intérêt annonce de possibles approches pour l’été prochain.

Rappelons que le club rhodanien a récemment fermé la porte à un départ de son attaquant français via un communiqué. Malgré les tentatives de Manchester United, Chelsea et Tottenham, l’ancien joueur du Celtic ne bougera pas. Idem en ce qui concerne le milieu polyvalent, dont le statut de cadre est renforcé à cause des blessures qui touchent l’effectif. En tout cas, la Juve connaît bien les qualités de l’OL.