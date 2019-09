OL : Une guerre des goals à Lyon ? Lopes répond franchement

Dans : OL, Ligue 1.

Alors qu'Anthony Lopes traînait les pieds pour prolonger son contrat à l'Olympique Lyonnais, le club de Jean-Michel Aulas a fait signer dès le mois de juillet Ciprian Tatarusanu, le gardien de but international roumain laissé libre par Nantes. Et ce dernier mettait rapidement les pieds dans le plat en annonçant dès sa présentation que si l'OL l'avait fait signer c'était pour créer une vraie concurrence, la place de portier numéro 2 ne lui étant promise. De quoi forcément faire tousser dans le clan Lopes, même si cela n'a pas empêché le gardien de but international portugais de finalement signer pour 4 ans de plus avec son club formateur au grand soulagement du président de Lyon.

Reste que Ciprian Tatarusanu a fait savoir qu'il voulait imposer une concurrence énorme à Anthony Lopes. Et ce dimanche, dans L'Equipe, ce dernier avoue vivre très sereinement cette situation, ne prenant pas les propos de son coéquipier comme de la provocation. « Avec Mathieu Gorgelin on avait fait toutes nos classes ensemble, on a réussi à atteindre le niveau professionnel tous les deux, il m'a poussé à chaque entraînement, a été présent pour moi dans n'importe quelle circonstance. C'est un ami. Voilà, maintenant avec Tata, ça se passe super bien. On discute beaucoup, on travaille dans le respect (...) Mais les choses ont toujours été nickel ! Ça se passe très bien entre nous », a confié Anthony Lopes, histoire de calmer les éventuelles rumeurs sur ce sujet.