OL : La grosse piste, Lyon rêve de Belotti !

Dans : OL.

Cet été, Juninho et Jean-Michel Aulas auront la rude mission de trouver un successeur à Memphis Depay à la pointe de l’attaque de l’OL.

Les Gones pourront toujours compter sur Islam Slimani tandis que Moussa Dembélé devrait revenir de prêt en provenance de l’Atlético de Madrid. Mais en cas de qualification pour la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais espère bien compter un attaquant d’un calibre similaire à celui de Memphis Depay dans ses rangs. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Nicolo Schira, Juninho a activé une piste de prestige au cours des dernières heures.

Le directeur sportif de l’OL, très ambitieux dans l’optique du prochain mercato, cible tout simplement l’international italien Andrea Belotti, auteur de 12 buts et de 6 passes décisives sous les couleurs du Torino cette saison. Depuis près de six ans, Andrea Belotti est considéré comme l’un des meilleurs attaquants du championnat italien. Auteur de 104 buts en 220 matchs au Torino depuis 2015, il sera en fin de contrat dans un an et demi et pour l’heure, le buteur de 27 ans n’affiche pas une volonté de prolonger à tout prix en faveur du Torino.

L'AC Milan et Rome également sur le coup

Une situation dont aimerait profiter l’Olympique Lyonnais, en quête d’un très gros coup en attaque afin de compenser le probable départ de Memphis Depay, libre au mois de juin. L’Olympique Lyonnais croit en ses chances, à condition bien sûr d’être qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais il ne sera pas simple de boucler un tel dossier car logiquement, la concurrence sera féroce pour enrôler celui qui est en balance avec Ciro Immobile pour être le numéro neuf titulaire de l’Italie à l’Euro. L’AC Milan, qui recherche un attaquant afin d’assurer la rotation avec Zlatan Ibrahimovic, est également sur les rangs. C’est également le cas de la Roma, qui souhaite s’offrir rapidement un successeur à Edin Dzeko. Reste à voir qui sera le plus offrant et le plus convaincant pour enrôler un buteur du calibre d’Andrea Belotti…