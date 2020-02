OL : Fly Emirates fait le ménage sur le maillot de Lyon

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a officialisé il y a deux semaines un contrat de sponsoring avec Fly Emirates, qui sera le sponsor maillot de l'OL. Mais la compagnie a demandé et obtenu de ne pas partager la tunique avec d'autres marques.

Exit les maillots avec plusieurs sponsors pour accumuler les contrats publicitaires, l’Olympique Lyonnais n’aura à partir de la saison prochaine que le nom de Fly Emirates sur son maillot, bien évidemment en plus de son logo et de celui de son équipementier. S’exprimant ce lundi dans News Tank Sport, Cyrille Groll, directeur du développement commercial de l’OL, a dévoilé quelques détails sur le futur maillot porté par Bruno Guimaraes et ses coéquipiers lyonnais à partir de la saison 2020-2021. Et ce changement de sponsor principal va provoquer une refonte totale du design du maillot de l’Olympique Lyonnais.

Car le responsable de l’OL l’a clairement dit, Fly Emirates a eu des exigences avant de signer son contrat avec Jean-Michel Aulas. « À partir de la saison 2020-21, nous aurons un maillot beaucoup plus épuré. Une des conditions sine qua non d’Emirates est de s’afficher en exclusivité sur la face avant des maillots de l’équipe masculine. Emirates s’affichera donc seul sur notre maillot, sans les sponsors pocket actuels (Groupama et MDA). À l’OL, nous avions adopté une stratégie d’aligner les différents contrats, à savoir ceux touchant à la Coupe d’Europe et au Championnat de France, pour pouvoir se laisser la porte ouverte. Cela a été une stratégie intéressante et payante : cela signifie afficher entre cinq et sept partenaires sur nos maillots en une saison, explique, Cyrille Groll, qui prévient toutefois que l’Olympique Lyonnais ne va pas tourner le dos aux sociétés qui accompagnent l’OL dans son développement depuis très longtemps. Il est important d’avoir de grandes marques internationales premium, qui nous tirent vers le haut. Cela nous aide en termes de positionnement. Mais il est important pour nous de ne pas nous détacher de l’ensemble de nos partenaires locaux, régionaux qui constituent une base forte pour l’OL. Il faut garder un lien fort avec tous ces supporters du club depuis tant d’années. Nous retravaillons donc l’ensemble de notre dispositif pour avoir un programme de partenariat dans lequel tout le monde s’y retrouve. »