OL : La finale OM-Atlético donne des idées pour le mercato lyonnais

Dans : OL, Mercato, OM.

Les Lyonnais ont été ce mercredi les témoins privilégiés de l’écart qu’il y a encore entre les meilleurs clubs espagnols et français. Même si l’OM a mieux débuté la rencontre, les coups de boutoir et l’efficacité de l’Atlético Madrid ont fait la différence, et la deuxième période a été parfaitement maitrisée par les joueurs de Diego Simeone. Interrogé sur cette rencontre et sur les prestations à livrer pour aller chercher des titres, Bruno Genesio a livré son ressenti en conférence de presse. L’entraineur lyonnais a ainsi vu son sentiment se confirmer, à savoir qu’une équipe a besoin de joueurs solides et expérimentés pour aller loin en Coupe d’Europe, ce qui n’est pas toujours le cas dans les clubs français.

« Le recrutement ? Il faut plus de joueurs d'expérience ou continuer la politique de recrutement de jeunes ? Vous avez vu la finale mercredi... Voilà. Il faut peut-être avoir un mélange des deux, surement, c’est sûr même. Ce qui compte c'est de gagner la finale, on retient que le vainqueur, quand on la joue il faut la gagner. L'expérience compte, c'est ce qui fait la différence au très très haut niveau », a souligné un Bruno Genesio qui donne donc une première direction pour la cellule de recrutement de l’OL, même si les Rhodaniens ont fait venir beaucoup de joueurs considérés comme prometteurs ces dernières années.