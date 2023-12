OL ‍: La crainte, Pierre Sage va se faire bouffer au mercato

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va prochainement entamer avec ambition son marché des transferts hivernal. Difficile de penser néanmoins que Pierre Sage ait son mot à dire dans les dossiers travaillés.

A Lyon, on attend avec impatience le prochain marché des transferts hivernal. L'enveloppe est plutôt séduisante et la direction ne manquera pas d'ambitions. Si cette dernière sait qu'elle aura du mal à dénicher des joueurs clinquants, elle veut se donner les moyens de faire quelques jolis coups afin de sauver l'OL le plus rapidement possible en Ligue 1. Cette mission devrait finalement se faire sous les ordres de Pierre Sage. L'entraineur intérimaire réalise du bon travail et reste très apprécié par son groupe. Cependant, pas sûr qu'il ait un quelconque pouvoir de décision concernant les futures recrues qui débarqueront dans le Rhône cet hiver. C'est en tout cas ce que pense Sidney Govou.

Pierre Sage dépassé par la situation à l'OL ?

Lors de quelques mots échangés avec Le Progrès, la légende lyonnaise a en effet donné un avis clair sur le sujet. Et il est assez inquiet pour Sage : « Fabio était venu pour construire, Pierre pour sauver l’équipe. Je pense qu’il va un peu subir le mercato qui sera décidé plus haut ». A lui néanmoins de faire avec les moyens du bord et les egos qui arriveront au sein de son équipe. L'OL ne peut plus se permettre de perdre du temps et devra très rapidement rassurer. Les Gones reprendront leur saison en Coupe de France avec un déplacement sur la pelouse du CA Pontarlier le 7 janvier avant d'enchainer avec un autre match à l'extérieur au Havre en Ligue 1. D'ici-là, les Gones devraient avoir signé certains joueurs. Reste à faire prendre la mayonnaise, alors que l'équipe reste sur trois succès de rang en championnat.