OL : La concurrence à l'OL, cet attaquant veut la terrasser !

Dans : OL, Ligue 1.

Comme son compère d’attaque Myziane Maolida, Amine Gouiri a retrouvé l’OL après avoir été éliminé en demi-finale de l’Euro U19 avec les Bleuets.

Remplaçant face à l’Inter Milan samedi (0-1), le natif de Bourgoin-Jallieu a les dents qui rayent le parquet à l’aube de cette nouvelle saison. Après la rencontre contre les Milanais, il a clairement exprimé que sa volonté était de voir son temps de jeu augmenter par rapport à la saison dernière. Mais la concurrence sera féroce avec Maxwel Cornet, Memphis Depay, Martin Terrier, Mariano Diaz ou encore Bertrand Traoré...

« Je me suis bien senti lors de ma rentrée. Je me sens très bien depuis mon retour de sélection. Je suis content de rentrer dans ce genre de match. J’espère vraiment montrer cette saison et obtenir plus de temps de jeu en Ligue 1 » a-t-il expliqué, lançant par ailleurs un message à Bruno Genesio. Contrairement à Myziane Maolida, dont un départ n’est pas impossible au mercato, Amine Gouiri devrait, sauf grosse surprise, rester à Lyon. Et il ne devra pas se rater dès que le staff lyonnais lui donnera sa chance s’il veut grimper la hiérarchie rhodanienne.