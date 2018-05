OL : L'UEFA fait trembler l'OL à cause de comportements racistes

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

La saison étant terminée on l'avait presque oublié, mais l'Olympique Lyonnais est encore sous la menace d'une sanction de l'UEFA suite à des incidents intervenus lors du match entre l'OL et le CSKA Moscou le 15 mars dernier. Ce soir-là, outre une triste élimination lors des quarts de finale de l'Europa League, Lyon avait du composer avec le comportement détestable d'une toute petite minorité de ses supporters. Après la rencontre, le délégué de l'UEFA avait rédigé un rapport et l'instance européenne du football avait lancé une procédure à l'encontre de l'Olympique Lyonnais pour « jet d'objets et utilisation d'engins pyrotechniques », « perturbations de la foule », « escaliers bloqués » et surtout « comportement raciste ».

Et c'est ce jeudi que l'UEFA va donc étudier ce dossier avec la menace d'une très lourde punition pour l'OL, puisque le club rhodanien avait été déjà sanctionné l'an dernier suite à des graves incidents intervenus lors du match Lyon-Besiktas. Le club de Jean-Michel Aulas avait notamment été condamnée avec sursis à une exclusion des coupes européennes. Alors forcément, même si du côté de l'OL on reste assez serein, le verdict de l'UEFA sera très attendu, une lourde sanction étant toujours possible.