OL ‍: Cherki santionné ‍? Il explique tout

Pierre Sage a surpris tout le monde en faisant sortir Rayan Cherki après 45 minutes samedi contre Reims. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais s'est justifié.

Après la trêve internationale, et avant la tant attendue demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes, l'OL accueillait Reims et pour cette rencontre, Pierre Sage avait titularisé Rayan Cherki. On le sait, l'entraîneur lyonnais a une relation très claire avec l'international Espoirs et il avait d'ailleurs reçu le soutien de Thierry Henry, lequel a clairement fait savoir au jeune joueur rhodanien qu'il devait être plus constant et fiable. Cependant, après une première période de bon niveau, mais sans but, le coach de l'Olympique Lyonnais a décidé de faire sortir Rayan Cherki et de lancer Ernest Nuamah à sa place. Tout le monde s'est interrogé sur ce choix, Cherki n'ayant pas été plus mauvais que cela, et cette décision pouvait même ressembler à une sanction. Que nenni.

Cherki préservé pour ne pas rater la fin de saison de l'OL

Pierre #Sage sur la sortie précoce de Rayan #Cherki 🗨️



« Il a une petite alerte au mollet, on l'a fait [sortir] à titre préventif »



Dès le coup de sifflet final, Pierre Sage a été interrogé sur sa décision de remplacer Cherki après la première période, et il a rapidement éteint un possible début de polémique. « Le changement n’était pas du tout un choix tactique, parce qu’il a vraiment fait une bonne première mi-temps. Mais il a eu une petite alerte au mollet, donc on est aussi dans la logique de le préserver pour éventuellement le faire jouer mardi en Coupe de France ou s’il ne joue pas mardi, qu’il puisse finir la saison correctement, car c’est un muscle qui se soigne assez difficilement », a précisé l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Pour l'OL, il serait bon qu'effectivement Cherki soit disponible pour le match face à Valenciennes, mais également pour finir la saison, que ce soit en Coupe de France si Lyon va en finale ou en Ligue 1.